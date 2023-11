Action • Science-Fiction | 2017

Dans un futur proche, Will Porter, un ancien pilote de la NASA, est recruté par Alterplex, une société à l'origine d'une source d'énergie révolutionnaire, propre et illimitée. Lorsqu'il se réveille un beau jour dans un monde en pleine destruction, il réalise qu'il a été envoyé dans l'Echo, la dimension miroir, source réelle de cette énergie miracle qui alimente notre réalité. Sa mission : utiliser le Diviseur, un mystérieux objet capable de rétablir l'équilibre, éviter la destruction de son monde d'origine et sauver sa famille.