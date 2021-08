Reminiscence - Spot 1 VF

Scénariste, réalisatrice et productrice, Lisa Joy signe REMINISCENCE, thriller d’action interprété par Hugh Jackman, Rebecca Ferguson et Thandiwe Newton. Nick Bannister (Hugh Jackman), détective médiumnique établi à Miami, explore les méandres du passé pour permettre à ses clients de retrouver des souvenirs perdus. Sa vie bascule lorsqu’il accepte de s’occuper de l’affaire d’une certaine Mae (Rebecca Ferguson), très simple au départ, mais qui tourne rapidement à l’obsession. Tandis que Nick se bat pour élucider la disparition de Mae, il découvre un terrible complot et doit répondre à la question suivante : jusqu’où est-il prêt à aller pour sauver ceux qu’il aime ?