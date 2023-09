Rencontre avec un serial killer

Thriller • Fiction étrangère |

Psychocriminologue à l'université de Midwell City, Maggie possède la particularité d'avoir fait coffrer un dangereux tueur en série, surnommé "le boucher de la baie de San Francisco", qui s'était attaqué à elle lors de son adolescence. Elle a d'ailleurs publié un livre pour conter son histoire. Récemment trompée par son époux, Maggie se sépare de ce dernier. Lors d'une sortie avec une amie, elle rencontre Kyle, un séduisant jeune homme. Mais rapidement, l'idylle tourne au cauchemar. En effet, Maggie ne tarde pas à remarquer que son prétendant semble s'intéresser de bien trop près à l'ouvrage qu'elle a publié, et à se montrer de plus en plus pressant...