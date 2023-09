Rencontre avec un serial killer

Petites, Maddie et Olivia ont vu leur petite sœur se faire enlever par un homme. Des années plus tard, Maddie est devenue journaliste et enquête sur la disparition de plusieurs femmes de la région. Au même moment, sa sœur, Olivia, manque de se faire agresser chez elle par un homme entré par la fenêtre. Inquiète pour sa sœur, Maddie persuade Olivia de prendre des cours d'autodéfense...