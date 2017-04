Reportages du 30 avril 2017 - Les reines du bricolage  

Des étagères, des tables, de la peinture, du carrelage, du béton, de la menuiserie, de la plomberie, de la décoration… les femmes bricolent et elles aiment ça… Depuis quelques années, dans les magasins de bricolage, 40% des clients sont des… clientes. Il y a les débutantes comme Liliane 52 ans qui attaque sa cuisine mais aussi des expertes comme Stephanie. Bricoleuse quotidienne, elle a même créé son blog. Les magasins de bricolage… elle s’y sent chez elle. Et les ambitieuses, comme Céline, qui construit sa maison de la cave au grenier.