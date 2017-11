Reportages découverte du 11 novembre 2017 - Si Versailles m'était conté

Si Versailles m'était contéUn reportage de Sylvie CenciImages Maxence KérebelMontage Ludovic LangProduction: Ego Productions C'est le symbole absolu de la démesure : 2300 pièces, 250.000 fleurs plantées chaque année, 45 kilomètres d'allées, 2000 bassins et fontaines. Le Château de Versailles, célèbre depuis plus de trois siècles la gloire de la France. Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'humanité, il accueille chaque année plus de 7 millions de visiteurs ! Pendant un an, nous nous sommes installés au coeur du château. Nous avons arpenté ses jardins, ses couloirs tout en partageant la vie de ceux qui font vivre ce lieu magique et que l'on ne voit jamais.