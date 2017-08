Reportages découverte du 12 août 2017 - Dans les coulisses d'une croisière  

Un reportage de Allan Rothschild et Raynald LelloucheImage : Eric Pouget, Raynald LelloucheMontage : Raynald LelloucheAgence de presse : Les productions du moment Les croisières sont à la mode et pour attirer une clientèle de plus en plus nombreuse, les armateurs ont la folie des grandeurs, ils commandent des géants des mers. Le Preziosa, sur lequel les équipes de Reportages Découverte ont embarqué, est l’un des plus grands navires de croisière au monde : 333 mètres de longueur, 1800 cabines, 4500 passagers. Le navire fait en permanence des tours de Méditerranée, tel un hôtel flottant ; à chaque escale, des touristes embarquent, d'autres débarquent. L'activité du bord ne s'arrête jamais.