Reportages découverte du 12 novembre 2017 - Incroyables aventures en famille !

Incroyables aventures en famille !Un reportage de Vanessa DubreuilImage : Mathieu Huou, Jérémie Vincent, Marc Sainsauve, Vincent KelnerMontage : Charlotte DubocAgence de presse : ITV STUDIOS France Pendant plusieurs mois nous avons suivi 4 familles hors du commun et qui chacune à leur façon vont nous faire partager une aventure surprenante. En Belgique, Jean-François, Charlotte et leurs trois enfants s'apprêtent à embarquer à bord d'un bus spécialement aménagé par leurs soins pour un tour du monde de 5 ans à la recherche d'un pays où s'expatrier.A 13 ans, les jumeaux Quentin et Manon et leur petit frère Romain 11 ans sont champions de danse latine. Leurs parents Corinne et Christophe ont adapté leur quotidien au rythme des compétitions. Dans 1 mois, frères et sœur participent aux championnats de France.Chez les Bormann, le cirque est une passion qui se transmet depuis 7 générations. Éric a repris le chapiteau familial il y a un an et demi. Avec sa femme Alexandra et ses enfants, il compte moderniser le spectacle tout en conservant ses traditions. Enfin, la famille Denis vit son rêve de Far West en Normandie. A la tête du plus grand élevage de bisons d'Europe, Xavier, sa femme Sylvie et leurs fils vont relever un nouveau défi : l'ouverture d'un parc à loups.