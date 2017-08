Reportages découverte du 13 août 2017 - 7 jours 7 nuits à Bordeaux  

Un reportage de Anna Kwak-Sialelli Image : Lisa Beauval, Damien Girault, Vincent FerreiraMontage : Grégoire Chevalier-Naud (Doc en Stock) A Bordeaux, il est un secret bien gardé. Loin des monuments prisés des touristes, c’est là que bat l’âme de la ville. Une institution qui depuis plus de 200 ans s’éveille la première au cœur de la nuit. 4h du matin sous la Halle du marché des Capucins : Lionel, le régisseur, est sur le pont. « Mon boulot ici c’est de faire en sorte que les commerçants, quand ils arrivent, puissent s’installer tranquillement et faire leur commerce. Moi, mon travail c’est avant et après. » Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi ces hommes et ces femmes qui font de Bordeaux l’une des plus belles villes de France. Ici dans 7 jours, Diane dansera la première du Lac des cygnes à l’opéra National. A l’Hôtel de ventes des Chartrons, Maître Baratoux donne de la voix et du marteau pour écouler la collection d’une riche héritière. Jérôme, pilote, doit faire face aux courants capricieux de la Gironde pour mener à bon port les bateaux dans le plus vaste estuaire d’Europe. Pour continuer à faire vivre son marché, Lionel le régisseur des Capucins cherche une relève aux commerçants qui partiront bientôt à la retraite. Au cœur de la nuit, Aurore, Dominique et Frédéric répondent aux urgences des Bordelais au sein de Police Secours. 7 jour, 7 nuits à Bordeaux : à la découverte des trésors cachés de l’une des plus belles villes de France.