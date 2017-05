Reportages découverte du 13 mai 2017 - Suivez le guide  

En France, ils sont des milliers à exercer la profession de guide. Indispensables, les guides nous apprennent à regarder le monde différemment et à emprunter des chemins connus de ces seuls initiés. Cyril, Sylvie, Elsie et Lyra sont guides, mais chacun à leur manière. Sur les pavés des grandes villes ou sur les cimes les plus hautes, de l’autre côté de la rue ou à l’autre bout du monde, nous avons emboîté leurs pas, en toute confiance, en dépassant les peurs et les préjugés. Alors, suivez le guide !