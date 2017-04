Reportages découverte du 15 avril 2017 - Un an à l'école des cracks  

Christophe Soumillon, Olivier Peslier ou encore Maxime Guyon, ces Français comptent parmi les meilleurs jockeys du monde. Tous ont été formés dans la même école : l'école des courses hippiques de Gouvieux, à quelques kilomètres de Chantilly. Chaque année, 150 élèves intègrent cette prestigieuse école. Pendant un an, une équipe de Reportages découverte a suivi Justine, David-André, Nicolas et Pierre… Tous rêvent de devenir des cracks. Un reportage d'Anaïs Ciura, François Richard et Patrice Livet Montage : Sylvain Oizan-Chapon(Les Films de la Chance)