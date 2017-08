Reportages découverte du 19 août 2017 - 4 saisons à Ushuaïa  

Un reportage de Paul Kamares, Rebecca MartinImage : Mathieu Mondoulet, Richard Tindiller, Jean-Etienne Mach, Herbert RibeiroMontage : Anne Rodriguez, Laurene Bosc, Hélene Amétis(YUMANO) A Ushuaïa, les habitants ont coutume de dire qu'il y a quatre saisons en une seule journée. Près d'une centaine de Français ont choisi de s'installer dans cette ville mythique située à 13 000km de Paris, tout au sud du continent américain. Avec 65 000 habitants, Ushuaïa est la capitale de la Terre de Feu. Plus au sud c'est le Cap Horn, puis l'Antarctique. A Ushuaïa, l’hiver est très rude mais dès l’arrivée du printemps la nature s’offre, vierge et sauvage. Durant un an, des plaines de Patagonie, aux portes de l’Antarctique, nous avons suivi ceux pour qui Ushuaïa est un port d’attache, leur ville du bout du monde.