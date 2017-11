Reportages découverte du 19 novembre 2017 - Les coulisses d'un palace

Un reportage de Jérôme SesquinImages : Christophe Maizou, Sébastien Batel et Mickael CollasMontage : Anne-Julie ToullecSociété de production : Pernel Media C'est l'un des derniers palaces parisiens. Ouvert en 2014 après plus de 800 millions d'euros de travaux, Le Peninsula tente de réinventer les codes du luxe. Six cents employés répondent aux exigences d'une clientèle fortunée en provenance des quatre coins de la planète. Pendant six mois, les équipes de Reportages découverte ont suivi leur quotidien. Anthony, le tout nouveau chef pâtissier. Elie, le barman qui prépare son apprenti Jérémy pour la finale du concours d'excellence Meilleur apprenti de France. Xavier, le chef sommelier, qui parcourt la France pour dégoter des crus d'exception. Enfin Camille et sa chef Marie, responsables VIP, doivent répondre aux requêtes les plus exubérantes des clients et tentent de les surprendre à chaque instant. Tous nous font entrer dans les coulisses d'un palace hors normes.