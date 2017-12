Reportages découverte du 2 décembre 2017 - Aventures sur la banquise

Aventures sur la banquise Un reportage de Katia ChapoutierImages : Damien AugeyrollesImages additionnelles : Eric BrossierMontage : Benoît Falize (Eléphant Doc) Cela fait quinze ans que France et Eric ont une vie hors du commun. Ils vivent sur un voilier pris dans la banquise une grande partie de l'année. Un bateau qui sert de plateforme logistique pour les projets scientifiques en Arctique. France est navigatrice, Eric est scientifique et c'est en conjuguant leurs passions et leurs talents qu'ils sont d'abord devenus un couple puis une famille. Car aujourd'hui, Léonie, 9 ans, et Aurore, 6 ans, partagent ce quotidien si particulier à soixante kilomètres au nord du cercle polaire. Depuis trois ans, la famille a jeté l'ancre sur une banquise proche d'un village inuit de 500 habitants. L'objectif est de pouvoir partager une vie sociale avec ce peuple étonnant et permettre aux filles d'aller à l'école inuit. Un Reportages découverte qui permet de découvrir leur quotidien exceptionnel.