Reportages découverte du 20 août 2017 - Mozambique : le nouvel Eldorado  

Un reportage de Maxime Vautier et Gary GrabliImage : Gary Grabli et Mathieu MondouletMontage : Eric PagetAgence de presse : Hemisphere Media Production A l’Est de l’Afrique, face à l’Océan Indien, le Mozambique était il y a encore quelques années une destination inconnue des touristes. Pourtant le pays s’étend sur plus de 2500 kilomètres de plages de sable fin. Avec ses fonds marins exceptionnels, son énorme potentiel en ressources minières et gazières, sa faune importante dans une nature encore sauvage, l'ancienne colonie portugaise est un décor de rêve pour expatriés à la recherche de vies d’aventuriers. Parmi eux 700 Français…Jean-Baptiste a choisi le Mozambique pour réaliser une vielle lubie de gosse : devenir guide touristique sur l'Océan Indien. Sarah, elle, a décidé de lancer sa première collection de vêtements « made in Mozambique ». « JB », un jeune nordiste d’à peine 26 ans, est le gardien de la réserve naturelle de Gilé, un des parcs les plus protégées du pays où il veille sur la population des derniers éléphants…Enfin Sabrina et Denis sont propriétaires d’un lodge et club de plongée. Ils sont parmi les premiers Français à s’être installés sur cette côte de l’Océan Indien il y a près de neuf ans. Pendant plusieurs semaines les équipes de « Reportages découverte » ont suivi le quotidien surprenant de ces pionniers français du Mozambique.