Reportages découverte du 21 janvier 2018 - Vivre sa passion : rêve et réalité

Vivre sa passion : rêve et réalitéUn reportage de Myriam KebaniImages : Claire Debuyser et Bernard CazedepatsMontage : Fabienne Clavier-KaufingerProduction : HTO productions 80% des Français rêvent de tout quitter pour changer de vie. L’idée qu’une autre vie est possible s’est immiscée dans toutes les strates de la société. Pendant un an, nous avons suivi trois d’entre eux qui ont décidé de construire une existence en fonction d’une nécessité urgente : la concrétisation d’un rêve envers et contre tout. Séverine est avocate, Agnès coiffeuse, Pierre-Franck, étudiant surdiplômé. Tous, à un moment de leur existence, ont décidé de faire le grand saut dans l’inconnu pour changer d’existence. Bien décidés à vivre de leurs passions, ils ont totalement bouleversé leur vie, changé de repères, d’environnements, de pays et parfois, ils ont obligé leurs proches à suivre le mouvement.