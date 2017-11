Reportages découverte du 25 novembre 2017 - Secrets de bibliothèques

Secrets de bibliothèquesUn reportage de Katia ChapoutierImages : Raoul Seigneur et Damien AugeyrollesMontage : Benoît FalizeAgence de presse : Déclic Productions On les croit souvent austères, élitistes ou désuètes. Les bibliothèques peinent à exister dans l’ère du numérique et de l’éphémère. Pourtant, nombre d’entre elles sont pleines de secrets et grâce à des passionnés, elles ont su s’adapter aux évolutions de la société. Des passionnés qui relèvent des défis permanents pour faire vivre les bibliothèques. Exceptionnellement, ces femmes et ces hommes ont accepté de nous ouvrir leurs coulisses et de nous révéler quelques-uns de leurs secrets.