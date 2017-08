Reportages découverte du 26 août 2017 - 4 saisons sur les Iles d'Or  

Un reportage de Carole Greco Images : Julie Ledru et Régis Croizer Montage : Benjamin Ambard (ZED Production) Les Iles d’Or se composent de trois îles : Porquerolles, Port-Cros et Le Levant. Sauvages ou accueillantes, dans leur écrin vert, elles présentent une variété très complète de paysages méditerranéens allant du maquis aux plaines fertiles et cultivables, véritables jardins dans la mer qui offrent une pureté d’eau exceptionnelle et des fonds sous-marins riches en couleurs. Elles attirent plus de deux millions de visiteurs par an, concentrés essentiellement entre mai et septembre. Pendant un an, nous avons partagé le quotidien des habitants de l’archipel.