Reportages découverte du 27 août 2017 - Beauté, santé, une nouvelle façon de voyager  

Beauté, santé, une nouvelle façon de voyagerUn reportage de Myriam Kebani Images : Laurence Ketterer et Mirsad HajderMontage : Fabienne Clavier KaufingerAgence de presse : HTO productions Greffes de cheveux, soins dentaires, mais aussi chirurgies digestives, chaque année, plus de 20 000 Français partent à l'étranger pour se soigner ou se refaire une beauté. Pour des raisons économiques ou d’accès à certains traitements ces "touristes bistouris" font confiance à une médecine étrangère quitte à prendre certains risques. Nous avons suivi cinq d’entre eux : Caroline et Emmanuel vont subir pas moins de cinq opérations pendant leur séjour en Turquie. Charline et Armande, en Tunisie, ont signé pour une opération plus lourde, une ablation partielle de l’estomac en vue de perdre du poids. Enfin, Marylin a découvert les tarifs low cost proposés en Hongrie pour les soins dentaires. Des séjours qui vont réserver quelques surprises à ces cinq Français.