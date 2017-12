Reportages découverte du 3 décembre 2017 - Excentriques : vous avez dit bizarre ?

Excentriques : vous avez dit bizarre ?Un reportage d'Anaïs CiuraImages : Patrice LivetMontage : Nathalie MartinAgence de presse : Cartel Presse / Paramonti On dit d'eux qu'ils sont "différents", "exubérants", "dans leur monde" ou un "peu illuminés". Dans une société qui tend de plus en plus à l'uniformité, certains Français font le choix d'assumer leur excentricité sans tenir compte des préjugés ou du regard des autres. Derrière leur originalité, se cachent souvent des caractères forts et des failles qui les rendent attachants. Attention : ne pas se fier aux apparences !