Reportages découverte du 4 novembre 2017 - Artisans et champions du monde

4 Saisons sur l’île d’HoëdicUn reportage de : Christine LeniefImage : Bertrand Bolzinger, David Geoffrion, Damien SauguesMontage : Philippe Leweurs Agence de presse : C Presse Production C’est une petite île bretonne…à une heure en bateau de Quiberon. Hoëdic est un petit caillou de 2 km carré où vivent une centaine d’habitants et où affluent l’été jusqu’à 3 000 touristes par jour... « C’est un monde à part » comme dit le doyen de l’île, avec sa petite école de six élèves, ses trois derniers marins pêcheurs, son église, ses bars, ses chants, ses traditions ... Un paradis pour certains et un isolement insupportable pour d’autres... Pendant un an, nous avons partagé la vie si particulière des Hoëdicais.