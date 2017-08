Reportages découverte du 5 août 2017 - 7 jours 7 nuits à Menton  

Un reportage d'Élise Casta-VerchèreImage : Raoul seigneurMontage : Gaëlle PidouxSociété de production : Eléphant Doc A Menton, le soleil brille 316 jours par an. Un climat méditerranéen exceptionnel qui fait la réputation de cette petite ville de la Riviera, située à la frontière franco-italienne. Un climat idéal pour le fruit emblématique de Menton : le citron, qui vient d'obtenir une Indication Géographique Protégée. La ville est aussi célèbre pour sa basilique de style baroque, ses façades colorées, ses toits en tuiles rondes et ses jardins luxuriants. Chaque été, la population triple, passant de 30 000 habitants à près de 100 000. Menton, c'est aussi un poste frontière stratégique entre l'Italie et la France, où les Douanes luttent sans relâche contre les trafiquants de stupéfiants et l'immigration clandestine. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi des Mentonnaises et des Mentonnais passionnés, qui se battent pour faire vivre cette petite ville haute en couleurs…