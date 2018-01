Reportages découverte du 6 janvier 2018 - Secrets de chineurs

Secrets de chineursUn reportage d'Yvonne DebeaumarchéImages : Florent Hayet, Arthur Forjonel, Mathieu Preaux et Olivier BanonMontage : Sabrina PedeboscqAgence de presse : Imagissime Depuis quelques années, les vide-greniers sont toujours plus nombreux en France. On en recense plus de 50 000 par an. Un chiffre qui témoigne du succès de ce loisir singulier confinant chez certains à l'obsession : chiner. Le temps d'une saison de "chine", du printemps à l'automne, une équipe de Reportages Découverte a suivi quelques-uns de ces amoureux de la brocante.