Reportages découverte du 7 janvier 2018 - 4 saisons sur le Mont Ventoux

4 saisons sur le Mont VentouxUn reportage de Lolita Rivé et Raoul Seigneur Images : Raoul Seigneur et Henri Marquis Montage : Marielle Krouk (ÉLÉPHANT DOC) Le Mont Ventoux, c’est l’étape mythique du Tour de France. Mais le Ventoux, c’est aussi le potager de la France : y poussent les oliviers, les cerises et le raisin muscat... L’hiver, les skieurs remplacent les vélos. Quand dans la plaine, les brebis entament la transhumance sur les flancs du "Géant de Provence". L’été c’est l’effervescence, les touristes affluent pour admirer les champs de lavande. Pendant quatre saisons, ce Reportages Découverte nous fait vivre au rythme de ces hommes et de ces femmes amoureux de leur région.