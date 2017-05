Reportages découverte du 7 mai 2017 - Ils refont le film !  

Traverser l’écran… Un rêve impossible ? Pourtant, pour le réaliser, des fans de cinéma sont prêts à tout… Pendant plusieurs mois, pour Reportages Découverte, une équipe a suivi des Français dont la passion est de rechercher des décors naturels de leurs films préférés… Une fois sur place, une seule idée en tête : y revivre les scènes cultes. Into the wild, Harry Potter ou Le Bon, la brute et le truand, ces films poussent chaque année nombre de français au-delà de leurs frontières et parfois de leurs limites. Un reportage de Brice Martinelli Images : Yohann Bensoussan, Emmanuel Jaud, Camille-Jean Marchal, Bertrand Marin, Brice Martinelli et Mickael Pinson Montage : Domitille Gavat et John Montupet Production : SKOPIA FILMS