Reportages découverte du 9 avril 2017 - A la découverte du Luberon  

C’est l’une des régions les plus visitées de France… un petit trésor au cœur de la Provence, avec ses incroyables villages perchés, ses ocres, ses lavandes et ses oliviers. Le Luberon attire, chaque année, plus d’un million de touristes. Au son des cigales, ils viennent pour son patrimoine architectural, sa nature préservée et goûter l’élégante gastronomie de la région. Durant un an, une équipe de Reportages découverte a suivi quelques-uns de ces provençaux passionnés et amoureux de leur région. Ils vont nous faire découvrir les secrets du Luberon. Un reportage de Linda HuréImages : Philippe Fontalba, Sylvain Fargeot, Julien Hatoum et Bruno TaïbMontage : Emmanuel Besnard Agence de presse : Fanny Productions