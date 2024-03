Drame • Fiction étrangère

Sarah Conrad était une grande cantatrice, jusqu'à ce qu'elle soit agressée par un admirateur déséquilibré pendant un concert. Traumatisée, elle est tombée dans la dépression et a dû faire ses adieux à la scène. Trois ans plus tard, son ancien accompagnateur et manager, Mark, lui propose de chanter pour la réouverture du magnifique théâtre de Ryan Charles. Fatiguée d'avoir peur et séduite par Ryan, Sarah accepte. Dans un magasin de disques, elle est abordée par Kevin, jeune employé et fervent admirateur. Plus tard, il lui rapporte chez elle son téléphone, qu'il dit avoir trouvé par terre au magasin. Lors de la soirée de promotion du concert, Sarah est humiliée par Melissa, sa rivale, qui avait refusé le gala car elle ne voulait pas se produire gratuitement. Elle se moque de Sarah et lui dit que les spectateurs ne viendront que pour la voir craquer sur scène. En sortant, Melissa est assassinée. Sarah est soupçonnée, ainsi que Ryan, dont un bouton de veste est retrouvé dans la voiture...