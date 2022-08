Séries & Fictions

Quand un ennemi sans vergogne, un marchand de la mort, propage un virus mortel, le capitaine Chris Redfield (Kevin Dorman) de la BSAA demande de l'aide de l'agent Leon S Kennedy (Matthieu Mercier) et du professeur Rebecca Chambers (Erin Cahill) pour combattre le marchand de la mort et sauver la ville de New York.