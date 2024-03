Restos 2024 : Enfoirés ou bénévoles de terrain, ils restent !

Après le concert, la soirée-évènement des Restos du Cœur continue sur TF1 : des coulisses du spectacle jusqu’à la distribution alimentaire, découvrez comment les Enfoirés et tous les autres bénévoles unissent leurs forces pour une seule cause : venir en aide aux plus démunis, quoi qu’il arrive.