NOUVEAUTE SUR TFOU « REV & ROLL » DES LE SAMEDI 19 OCTOBRE

Rejoignez Rev, un garçon de 8 ans et son meilleur ami, Rumble, un pick-up turbulent à la personnalité de chiot !

Tout le monde à Autoville vit avec son propre compagnon à quatre roues. Rev et Rumble forment un duo parfait ! Ils partent ensemble à l’aventure dans leur ville et aux alentours. Guidés par les multiples idées de Rev et emmenés par la puissance de Rumble, ces deux-là sont toujours prêts à démarrer sur les chapeaux de roues !



Chaque jour est l’occasion de vivre une nouvelle aventure et de faire face à un nouveau défi. Les deux compagnons peuvent aider la famille de Rev dans son ranch, se promener en ville ou s’amuser dans la nature environnante. Ils peuvent toujours compter sur leurs amis : Avery et Alley, son tout-terrain félin, Owen et sa voiture de course-grenouille Crash, Lori et son puissant camion Tripper, aux allures de cheval, ainsi que Bo et son timide camion de pompiers éléphant Spritzer. Pleins d’énergie, ils sont toujours prêts à mettre les gaz !

Avec Rev et Rumble, on s’attache, on démarre et on fonce !