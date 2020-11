Rev & Roll - Il faut sauver Alley !

"Avery entraîne Rev pour un concours de saut automobile qu’il rêve de gagner. Mais lorsque Alley tombe à l’eau, lui et Rumble se portent à son secours sans hésiter et n’ont plus le temps de se rendre à la compétition. San regret, car ils sont devenus des héros."