Rev & Roll - S01 E44 - Premiers Secours

Bo et Tori organisent un jeu pour apprendre les gestes de premiers secours à la bande. Mais Rev et Owen ne prennent pas tout cela très au sérieux et c'est Lori et Avery qui sont les grandes gagnantes. Vexés, les garçons vont au circuit. Mais Timmy s'est fait mal au bras et ils doivent intervenir.