NEWS - Mardi 22/04/14 - 17:19

Elle revient, et il ne faudra plus se mettre sur son chemin... Emily Thorne revient dans les Hamptons avec toujours la même quête de vengeance. Mais son retour sera accompagnée d'un autre, et ses plans pourrait s'en trouver modifier... La saison 2 de Revenge s'annonce des plus palpitantes !