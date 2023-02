Revenge : qui est donc ce Tyler qui s'immisce entre Emily et Daniel ?

Quatrième épisode seulement, et l'addiction est déjà là : Revenge est la série événement à ne manquer sous aucun prétexte. Ce nouvel épisode nous permet d'en savoir plus sur Tyler, le colocataire de Daniel. Emily quant à elle se concentre sur Michelle Banks, la thérapeute qui l'a suivie après l'emprisonnement de son père.

Mais qui est donc ce Tyler, colocataire de Daniel et qui semble avoir sur lui une influence néfaste ? Emily semble en tout cas avoir en Tyler un nouvel ennemi...

Tyler entre Daniel et Emily

Lors du troisième épisode, nous avons pu découvrir Tyler, le colocataire de Daniel. En plus de s'intéresser à Ashley, il semble voir d'un mauvais œil la relation naissante entre son ami Daniel et cette mystérieuse Emily. Et alors que le fils Grayson avait arrêté de boire à la suite d'un accident de la route qui a failli coûter la vie à son ex-petite amie, Tyler va faire en sorte de stopper cette période de sevrage...

Emily veut briser Michelle Banks après qu'elle l'ait brisée

Pour revenir à Emily, la belle a une nouvelle cible toute trouvée : quand elle apprend que Michelle Banks est invitée à une œuvre de charité organisée par Victoria Grayson, Emily n'hésite pas et va faire en sorte de couler la carrière du docteur Banks, responsable de son internement en centre de détention pour mineurs après le départ de son père. En trafiquant les vidéos diffusées lors de cette cérémonie, elle va mettre à mal les relations entre Michelle et Victoria.

Emily dans la cible de Jack

Alors qu'elle avait organisé un diner en tête à tête avec Daniel, Emily est déçu de ne pas le voir arriver. C'est Jack qui lui tiendra compagnie, un Jack qui a appelé son bateau Amanda... Amanda comme le véritable prénom de Emily Thorne ! Mais Daniel n'avait en fait qu'un retard, et c'est abasourdi qu'il voit Emily attablé avec Jack. Tyler va alors sauter sur l'occasion pour le faire retomber... Mais quelles sont donc les intentions de ce Tyler, qui semble déjà connaître Emily ?



Ce nouveau protagoniste n'est là que depuis quelques jours qu'il met déjà un sacré bazar dans les Hamptons. Vivement la suite ! Retrouvez déjà les premières minutes de la prochaine soirée de Revenge



Les premières minutes de l'épisode 05 saison 01 "Charité mal ordonnée"