Rien sur Robert

Cinéma - Comédie | 1999

À la suite d'une critique qu'il n'aurait pas dû écrire sur un film bosniaque qu'il n'a pas vu et d'une dispute avec son amie Juliette, Didier va voir sa vie changer et ses repères s'effondrer. Juliette le quitte pour un autre. Il rencontre une jeune fille étrange, Aurélie, ainsi qu'un certain Jérôme, qui est peut-être son double. Au bout du chemin, il lui faudra decouvrir qu'on n'écrit pas et qu'on n'aime pas impunément.