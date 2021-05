Séries & Fictions

Bridget, toxicomane, est sobre depuis six mois et commence à remettre sa vie sur les rails lorsqu'elle devient le seul témoin d'un succès professionnel. Elle s'enfuit à New York sans le dire à personne. À New York, Bridget retrouve sa sœur jumelle, Siobhan. Riche, choyée et apparemment mariée, Siobhan vit ce qui semble être une vie de conte de fées. Les sœurs jumelles identiques semblent réparer leur relation effilochée, jusqu'à ce que Siobhan disparaisse par-dessus bord lors d'un voyage en bateau que les deux prennent ensemble. Bridget prend la décision partagée de prendre l'identité de sa sœur. Elle découvre des secrets choquants, non seulement sur sa sœur et son mariage, mais aussi d'autres secrets. Bridget se rend vite compte qu'elle n'est pas plus en sécurité en tant que Siobhan qu'en tant qu'elle-même. Quand votre vie est un mensonge, quelque chose peut-il être réel ?