Ringer - S01 E11 - Qui es-tu ?

Andrew espère assurer l'avenir de sa société d'investissement avec un nouveau logiciel. Son expert en TIC n'étant pas disponible, il donne à Malcolm, un professeur, un coup de feu, que Bridget a arrangé alors que son homme manquait d'argent et d'options. Elle fait accepter à Henry une réunion pour qu'il puisse expliquer son comportement erratique et le drame de Gemma, mais cela va au sud à cause du vrai Siobhan, qui est revenu de Paris alors que son amant Tyler ne met plus leur affaire sur la loyauté de l'entreprise envers Andrew, et se fait passer pour une thérapie et une maison pour saboter Bridget, qui finit par la voir sans méfiance ...