Ringer - S01 E13 - Jeu de piste

Bridget visite certains des derniers endroits où Siobhan est allée avant de disparaître et découvre que Siobhan a gardé un bureau secret. Olivia découvre des informations sur Henry et le fait chanter pour qu'il la présente au riche père de Gemma, Tim Arbogast. Pendant ce temps, à Paris, Tyler se débat avec une décision morale qui pourrait affecter Siobhan et Andrew.