R.I.S Police scientifique - S02 E07 - Apparences trompeuses

Trois braqueurs attaquent un grand magasin de sport parisien. Leur plan a été minutieusement préparé mais un des clients, flic civil, tente d'intervenir et déclenche une violente fusillade. Le flic est tué ainsi qu'un des truands. Les autres s'enfuient avec un otage. Venturi, Julie et Malik mettent tout en oeuvre pour sauver l'otage... Parallèlement, Hugo et Nathalie pénètrent dans le monde très codé de la mode où un grand photographe vient d'être découvert mort, électrocuté dans son studio...