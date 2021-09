R.I.S Police scientifique - S02 E08 - Dépendances

Un jeune homme est découvert égorgé dans un appartement étrangement vide. Venturi, Hugo et Julie s'aiguille rapidement vers une affaire de prostituion "haut de gamme" et de règlements de compte entre souteneurs... Parallèlement, Malik et Nathalie sont appelés dans une usine de recherche de sucre artificiel où une laboratine vient d'être assassinée....