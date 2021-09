R.I.S Police scientifique : Dernier voyage

Un petit avion de tourisme s’écrase sur un parking. Les conditions météo étaient mauvaises mais la pilote, expérimentée, aurait dû pouvoir affronter la situation… Sagnac découvre de la drogue dissimulée dans la cabine de pilotage. Accident mécanique ou sabotage délibéré pour récupérer la « came » ? Le RIS cherche à comprendre, aidé par Katia dont on découvre qu’elle a une licence de pilote… De nouveaux éléments concernant son passé familial ressurgissent et forcent Sagnac à affronter un cas de conscience : ouvrir une enquête sur son propre père. Le chef du RIS se tourne vers la seule personne dans laquelle il a confiance : Alessandra….