R.I.S Police scientifique - Double jeu  

Le suspect de l'épisode précédent a subitement pris feu en pleine audition et la bombe interceptée par le RIS a disparu. C'est la panique générale : il faut évacuer le RIS au plus vite et retrouver la taupe ! Quelle cible la bombe vise-t-elle et surtout qui derrière toute cette machination qui a déjà coûté la vie à plusieurs innocents ? Les RIS ont peu de temps pour agir. L'affaire se corse lorsqu'Olivier, le petit ami d'Emilien se retrouve mêlé à toute cette histoire...