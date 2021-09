R.I.S Police scientifique : La femme de l'ombre

Un cadavre tombé d'un arbre en pleine forêt de Rambouillet. Il s'agit du père de Lucie, une enfant disparue depuis 12 ans. Le RIS découvre que le père de la petite était sur le point de retrouver les ravissseurs de celle-ci. Et si elle était encore en vie ? Alors que le RIS la retrouve et est sur le point de résoudre le crime, une fillette de 10 ans, est kidnappée par le mêmes ravisseurs. Une course contre la montre s'engage pour retrouver la petite.