R.I.S Police scientifique : La rançon de la vie

Un homme est découvert mort au volant d'une voiture de sport, au bord d'une petite route. Venturi, Hugo et nathalie remontent vite jusqu'à une histoire d'enlèvement d'enfant dans une famille de notables et comprennent que le versement de la rançon a mal tourné. Tous les moyens du RIS sont mobilisés afin de retrouver l'enfant au plus vite mais comment faire si les kidnappeurs sont morts? Parallèlement, Malik et Julie enquêtent sur une mort étrange dans une boîte de Strip-Tease : un spectateur s'est fait étrangler dans la salle alors qu'une danseuse faisait son numéro...