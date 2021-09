R.I.S Police scientifique : Le cercle des initiés (1ère partie)

Un brillant professeur de linguistique est assassiné dans une université prestigieuse. Détail cruel et troublant, ses mains et ses yeux ont été brûlés par l'assassin. Venturi, Hugo et Julie plongent dans le milieu universitaire avec ses codes et ses rites pour tenter de décrypter cette ténébreuse affaire. Mais très vite, l'affaire se complique : d'autres meurtres ont lieu, avec à chaque fois le même rituel... Parallèlement, le squelettre d'un homme tué il y a quelques mois est découvert sur un chantier parisien. Nathalie et Malik tentent de découvrir l'identité de cette victime anonyme et de remonter jusqu'à l'assassin...