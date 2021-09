R.I.S Police scientifique : Les Fleurs du mal

Un des plus célèbres créateurs de roses au monde est retrouvé mort au beau milieu de son domaine familial. Son beau frère s’accuse du meurtre mais l’équipe du RIS découvre que l’affaire est bien plus compliquée. Enquête dans l’univers secret et complexe d’une famille de rosiéristes dont la tradition familiale semble être la plus grande fierté mais aussi le plus lourd fardeau…