R.I.S Police scientifique : Magie noire

Sur scène, un cadavre surgit d’une armoire en plein numéro de magie. L’homme a été poignardé, on ne sait ni où, ni comment… L’arme s’est volatilisée comme par magie ! Un tour qui semble désigner la magicienne Marcia Machado comme coupable… Le commandant Vernon et son équipe du RIS devront dévoiler des tours de magie et percer à jour des secrets enfouis depuis bien longtemps afin de comprendre ce meurtre hors norme. Ils auront en face d’eux une adversaire redoutable qui a plus d’un tour dans son sac…