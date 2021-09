R.I.S Police scientifique : Noces de sang

Xavier Partier, brillant self-made man, est retrouvé assassiné le jour de son mariage, juste après avoir dit oui pour la vie à sa fiancée, Isabelle, la riche héritière du groupe Delcamp. Emmenés par Fred, ami de la famille et témoin des événements, les enquêteurs du RIS cherchent à comprendre qui avait intérêt à commettre cet assassinat. Parallèlement, Gilles Sagnac est toujours aux prises avec l’enquête concernant son père. Toutes les preuves accusent désormais Jean-Louis Sagnac d’avoir tué sa compagne, Justine Delmat, et Gilles veut clore l’enquête au plus vite pour ne plus avoir à souffrir…