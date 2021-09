R.I.S Police scientifique : Pressing

Au petit matin, une propriétaire d’un modeste pressing est retrouvée morte à côté de son mari, inconscient dans des litres d’eau et de mousse. Que s’est-il passé ? Les enquêteurs du RIS découvrent une scène de crime dévastée et n’ont pas grand-chose pour remonter le fil des événements… Parallèlement, Sagnac voit surgir dans sa vie un secret de famille des plus inattendus. Ses rapports avec son père, déjà tendus et compliqués, se dégradent alors qu’il comprend certaines choses du passé…