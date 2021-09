R.I.S Police scientifique - S02 E05 - Preuve d'amour

Une jeune chef d'entreprise est soudainement prise d'un violent malaise et meurt dans son bureau en appelant à l'aide. Venturi, Julie et Nathalie se lancent dans une enquête complexe dans le monde feutré de l'entreprise où rien ne se dit à haute voix. Pour ne rien arranger, une des suspectes sème le trouble en se révélant être le sosie de Jeanne, la femme disparue de Venturi... Parallèlement, Hugo et Malik enquêtent sur la mort étrange d'un junkie dans un parc...